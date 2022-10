Sorridono tutti tranne lui. Dusansi è ricaricato addosso un po' di ruggine ed è bastata una partita facile per la Juve e che avrebbe dovuto, nella testa di, portargli ulteriore carica in vista dei prossimi impegni. Traduciamo: voleva far gol. Da buonissimo attaccante, da centravanti di mentalità, l'obiettivo era staccare anche i coinquilini della vetta della classifica marcatori.No, Vlahovic ha tutt'altri modi, non è la pacatezza impersonificata. E' stato, anzi, protagonista di un nervosismo a tratti ingiustificato. Si è fatto segnalare soltanto per un po' di scaramucce con la difesa, mentre a braccia larghe chiedeva un calcio di rigore estremamente generoso. Tutto il resto? Chi l'ha visto.Quel nervosismo di chi urla ai mulini a vento l'ha divorato per tutta la partita, e per tutta la partita Dusan è stato l'uomo in meno di Massimiliano Allegri, che dunque ha deciso di sostituirlo.Oh, e qui arriviamo al punto cardine della storia: come l'ha presa? Non benissimo. Tant'è che l'immagine del derby si rovescia: se col Toro è stato Vlahovic a consolare Kean dopo l'errore sotto porta, stavolta è Kean ad andare dritto da Vlahovic per abbracciarlo, un favore restituito.Come a dire: per una sera, ecco, va anche bene così. Pure se sei Vlahovic e vuoi segnare sempre, comunque, ovunque.