Le parole del giornalista Gianlucaa Sky Sport, sul rinnovo di"Su Rabiot, quando sono stato a Friburgo per la gara della Juventus di Europa League, ho percepito anche fuori dalle interviste ufficiali, una fiducia reale e seria da parte della Juventus di poter allungare il contratto e che lui possa continuare perché si trova bene. Quindi quello che abbiamo descritto ovvero sulla mamma Veronique che vuole chissà quanti soldi, in realtà vuole solo che suo figlio stia bene. Se suo figlio sta bene alla Juve ci sta che alla fine possa rimanere a cifre diverse. Secondo me ci sono delle possibilità che resti".