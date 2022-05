Il futuro di Merih Demiral è tutto da scrivere. Il difensore turco non è più così convinto di restare all’Atalanta anche per la prossima stagione. Dopo i saluti e gli indizi degli scorsi giorni, ecco che l'argomento torna di attualità. E dietro i tentennamenti di Merih potrebbero esserci delle proposte arrivate dalla Premier League. Ma non solo...



LA SITUAZIONE - Anche l'Atalanta riflette. Diverse anime della società ritengono troppo onerosa la spesa di circa 20 milioni (che si andrebbero a sommare ai 2 milioni elargiti per il prestito) per riscattare Demiral. Al momento filtrano indicazioni negative sulla questione, spiega calciomercato.com. La Juventus attende una risposta definitiva nelle prossime ore dall’Atalanta, certamente sorpresa per questo repentino cambio di programma. Demiral non rientra nei piani di Allegri e sarà messo sul mercato in caso di addio alla Dea.