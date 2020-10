Come giocherà la Juventus a Verona? Quali sono le ultime idee che Pirlo sta sperimentando in vista del ritorno all'Allianz Stadium dei bianconeri? Ne parla Gazzetta.it: "Aspettando De Ligt, c’è Demiral per Chiellini, infortunatosi a Kiev. Per il capitano nessuna lesione, ma dovrebbe saltare anche Barcellona e Spezia. Squalificato Chiesa, Pirlo potrebbe spostare in fascia Kulusevski inserendo Dybala al fianco di Morata. Sempre più difficile il recupero di Ronaldo, positivo al secondo tampone".