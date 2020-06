1









Paulo Dybala vuole restare alla Juventus ed alla Continassa non c'è nessuna intenzione di lasciar partire il talento argentino che va in scadenza nel 2022 ma al quale verrà presto offerto un rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, i piani dei bianconeri potrebbero cambiare di fronte ad una super offerta proveniente dall'estero. Il PSG, infatti, continua a seguire assiduamente La Joya bianconera e se dovesse arrivare un'offerta dai 100 milioni di euro in su, la Juve sarebbe costretta a riflettere sul da farsi. Al momento però nessun segnale di tale offerta e anche l'acquisto di Icardi al ribasso (50 milioni più bonus) suggerisce che forse il PSG non è in grado di mettere sul piatto (per questa estate) un'offerta a tre cifre.