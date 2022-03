La Juventus di recente si era nuovamente interessata all'attaccante dell'Atletico Madrid Luis Suarez come vice-Vlahovic. Tuttavia stando a quanto riporta Marca, l'attaccante sarebbe un obiettivo sia per l'Ajax dove il giocatore già conosce l'ambiente, che per alcuni club brasiliani. Oltre a loro anche l'inter avrebbe già avuto contatti con l'entourage del Pistolero Suarez.