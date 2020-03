Un diritto garantito. E un silenzio che ha fatto ugualmente rumore, quello della Juve. Mettiamo le carte in tavola, così come ha fatto l'edizione odierna di Tuttosport: l'Inter aveva sì pregustato il fatto di disputare la sfida decisiva senza i tifosi della Juventus e in un momento comunque complicato. Un vantaggio: senza dubbio.



LA POSIZIONE - La posizione di Andrea Agnelli è quella raccontata a TuttiConvocati: la Juve si sarebbe rimessa alle decisioni degli organi competenti. Ma si era comunque preparata a giocarla a porte chiuse, lo dimostrano anche le parole di Cristiano Ronaldo rilasciate in settimana. E 'non ti bruci CR7 se non sai di dover giocare', spiega il TS.