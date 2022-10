Come racconta il Corriere dello Sport, conla novità principale è quella che riguarda Leonardo, sarà lui a riprendersi la maglia da titolare al posto dell'infortunato Bremer. D'altronde da centrale nella difesa a tre, protetto tra i due cosiddetti braccetti, ha da sempre proposto la versione migliore di sé. E in un momento di difficoltà anche individuale oltre che collettivo, lo spezzone abbondante di pura personalità nel derby ha confermato il fatto che almeno in questo momento per Bonucci ci sarà sempre un ruolo importante in questa Juve.