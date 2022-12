I nostri bambini del settore giovanile in compagnia di mister Allegri e dei giocatori della Prima Squadra per gli Auguri di Natale pic.twitter.com/MHAGMqHYJV — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 20, 2022

Alcuni giocatori della prima squadra, tra cui Federico, Federico, Leonardoe Juan, in compagna di Massimilianosono stati protagonisti di una sorpresa ai ragazzi delle giovanili bianconere. Infatti sono andati a trovarli in spogliatoio e si sono dedicati a foto e autografi per fare loro gli auguri di Natale. Di seguito le foto.