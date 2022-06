Come racconta Gazzetta, le frasi di ieri, anche se meno forti, sono più sorprendenti perché l’ultimo incontro tra la Juve e Rafaela Pimenta, socia di Raiola diventata donna di riferimento dell’agenzia, è stato positivo. Così positivo da tracciare una bozza di accordo: rinnovo di un anno, da 2024 a 2025, con abbassamento della clausola da 120 a 70-80 milioni. Per la Juve, un modo per allungare la scadenza e non rischiare di perdere MDL a zero. Per Matthijs, la garanzia di un trasferimento possibile a un prezzo controllato.