Sorpasso Juve per Marash Kumbulla. Secondo quanto riferito da La Stampa, il club bianconero avrebbe effettuato un clamoroso sorpasso sull'Inter, che da tempo era data in vantaggio nella corsa al difensore centrale del Verona, che tanto bene sta facendo in questa stagione. Il centrale albanese avrebbe già trovato un accordo per un quinquennale con la Juve. Il Verona valuta il giocatore circa 32 milioni di euro, ma nell'operazione Fabio Paratici, CFO bianconero, conta di inserire alcune pedine, giovani o anche esuberi, per poter abbassare la parte cash.