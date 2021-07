Il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge è al centro di un duello di mercato tra Juventus e Milan, che stanno battagliando per riuscire a strapparlo al Santos, che chiede circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. La situazione nei giorni scorsi vedeva i rossoneri in vantaggio nella corsa a Kaio Jorge, tuttavia secondo La Stampauna pole position sul Milan che potrebbe portare il giocatore in bianconero come promettente punta a disposizione di Allegri. Il mercato entra nel vivo.