Nel corso del mercato invernale la Juventus ha sondato il terreno per Memphis Depay, più per un possibile affare estivo, quando a giungo scadrà il suo contratto. Stuzzicato dai bianconeri, però, l’attaccante olandese è stato ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona la scorsa estate, salvo poi vedere i blaugrana fare marcia indietro per i noti problemi societari. Stando a quanto riporta football365.fr, sarebbe proprio la Juve ad aver sorpassato il Barça e ad essere in vantaggio sul centravanti del Lione.