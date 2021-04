Perdendo per 1-0 la partita di Bergamo contro l'Atalanta, la Juventus perde anche il terzo posto nella classifica di Serie A. Proprio la squadra di Gasperini, che era dietro ai bianconeri di un punto, supera la Juve e va ad occupare il gradino più basso del podio. Ora la Juventus occupa il 4° posto a quota 62: 4 in meno del Milan secondo, e naturalmente due in meno dell'Atalanta. In quinta posizione c'è il Napoli, che insegue a 3 lunghezze di distanza. Se stasera i partenopei battessero l'Inter capolista, aggancerebbero quindi la Juve. La corsa alla qualificazione in Champions si fa sempre più tesa.