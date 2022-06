Di Maria a Torino? Si fanno sempre più insistenti le voci sul Fideo alla Juventus, con questo weekend che dovrebbe essere decisivo per la scelta definitiva del giocatore argentino. Ecco, ad ampliare l'attesa arriva un possibile blitz dell'argentino in città. Per respirare ambiente, capire il da farsi, convincersi definitivamente.



IL SOPRALLUOGO - Un vero e proprio sopralluogo, in quella che potrebbe essere la prossima location della sua carriera: a raccontarlo è Tuttosport, secondo cui la Juve resta ancora in corsa con il Barcellona, al momento fuori dalla lotta per problemi burocratici (ed economici). In queste ore Di Maria rientrerà in Europa e poi farà sapere al mondo, e soprattutto alla Juventus, la scelta per il futuro. La fumata bianca e nera può arrivare prestissimo.