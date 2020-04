La Juventus è tra le squadre di Serie A che, insieme a Inter, Parma, Bologna, Brescia, Lazio, Cagliari, Fiorentina, Milan, Genoa, Sampdoria e Spal, ha lasciato partire i propri tesserati per tornare a casa durante l'emergenza coronavirus. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lega si è data appuntamento per il prossimo venerdì, così da valutare se, a tre giorni dalla potenziale fine del lockdown, ci sarà occasione di ritornare in campo. Almeno, per gli allenamenti, perché ci vorrà quasi un mese affinché i giocatori riprendano la forma che la quarantena ha tolto. Inoltre, ci sarà il problema di chi è partito: i club stanno studiando i tempi per richiamare i giocatori all'ordine, specialmente considerando che dovranno fare, quando saranno tornati, ulteriori 14 giorni di isolamento. Ci sarà, pertanto, da sincronizzare i tempi degli arrivi con quelli della ripresa.