Come racconta il Corriere dello Sport, sin dall’ultima sconfitta, la Juve ha inanellato 14 risultati utili consecutivi, nove vittorie e cinque pareggi, per complessivi 32 punti, con 24 gol fatti e 9 subiti (solo l’Inter ne ha incassati di meno nel periodo, 7). Nessuno ha fatto meglio: la capolista Milan ne ha conquistati 28, l’Inter (con una gara in meno) 27, la Lazio 25, il Napoli 22 come Fiorentina, Verona e Roma, mentre l’Atalanta 19.