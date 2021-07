Arrivato alla Juventus con le stimmate del possibile futuro campione, Marko Pjaca si è dovuto scontrare coi numerosi infortuni che gli hanno impedito di esplodere come il suo talento avrebbe richiesto. Il giocatore croato è tornato alla Juve dal prestito al Genoa e ieri ha giocato (maluccio) nell'amichevole contro il Cesena. Ma è in procinto di ripartire: secondo la Gazzetta dello SportIn granata troverebbe un allenatore suo connazionale come Juric.