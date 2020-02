L'esigenza dei tifosi. Più gli otto scudetti consecutivi. Eccoli, i motivi dei fischi. Non giustificati, ma spiegati: i supporters sono attorniati da scetticismo e preoccupazioni. E' una questione prettamente emotiva, secondo Tuttosport, e ciò fa sì che alla base di tutto ci sia la paura di vedere una stagione diversa. Che li indebolisca, insomma.



TRE MOTIVI - Per il quotidiano ci sono tre motivi per cui il tifo bianconero ha il 'fischio' facile: l'impressione di essere demotivata, la furia agonistica necessaria che manca; nonostante Ronaldo, la Juve non gioca come può e come dovrebbe. Sette mesi non sono bastati per il Sarrismo: e un po' fa male.