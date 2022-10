Le notizie positive perLeague. Il tecnico livornese infatti può gioire anche per un altro motivo, ovvero alla vittoria di, il suo cavallo che fa parte della scuderia in Francia affidata a Botti. Successo ottenuto al Prix de Herbignac, all’ippodromo di Pornichet. Per Allegri è la sesta vittoria da questo punto di vista. Serata quindi doppiamente felice per l'allenatore della Juventus, che spera di replicare sabato contro il Milan e continuare il momento positivo.