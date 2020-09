Il Manchester United guarda in Italia. Come riporta il Sun, i Red Devils, fallito l'assalto a Jadon Sancho, stanno pensando a Ivan Perisic dell'Inter e Douglas Costa della Juventus. Come raccontato da IlBianconero.com , per il brasiliano si è fatto sotto Fabio Cannavaro con il suo: ​i contatti ci sono, i due si seguono su Instagram ed in più l’ex difensore bianconero gli ha rivolto gli auguri di buon compleanno il 14 settembre, un giorno dopo il suo.