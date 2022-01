Pausa nazionali per il campionato di Serie A. La Juventus si ferma, ma non si fermano gli juventini. Questi sono i bianconeri convocati da Roberto Mancini per lo stage degli Azzurri:- Nessun impegno ufficiale per l'Italia di Roberto Mancini, che ha convocato 5 juventini per uno stage in vista degli spareggi di marzo, validi per conquistare l'accesso ai prossimi Mondiali. Si tratta di Bernardeschi, Chiellini, Locatelli, De Sciglio e Kean.