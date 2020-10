2









La doppietta in Champions League, il solito impatto devastante sulle difese avversarie. Duvan Zapata conquista tutti e lo fa da capocannoniere della massima competizione europea. C'è tutto il colombiano nel suo modo di giocare, anima e corpo. Negli anni è maturato tantissimo, tanto che diverse big hanno pensato a lui. E anche la Juventus all'inizio della scorsa estate nel casting attaccante aveva chiesto informazioni all'Atalanta. Quando? Durante uno dei contatti avvenuti anche per Gosens. Sì, perché Paratici è abituato a trattare diversi giocatori nello stesso ruolo in contemporanea. Come scrive Calciomercato.com, però, l'Atalanta ha messo in chiaro che non avrebbe fatto sconti neanche in questo caso, Gasperini voleva tenerlo quindi 50 milioni o niente da fare. La Juve ha guardato altrove, non a caso Morata è stato preso con una formula molto vantaggiosa. A Madrid, sponda Atletico, lo avrebbe voluto Diego Simeone, che per lui stravede. Ma nella stessa estate in cui Luis Suarez si muove gratis, 50 milioni sono troppi.