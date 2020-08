Una lunga, lunghissima lista per chi dovrà sostituire Andrea Pirlo sulla panchina dell'Under 23. Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, al momento sembra in vantaggio Lamberto Zauli , nello scorso anno tecnico dell'Under 19, uscita agli ottavi di finale di Youth League contro il Real Madrid nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, attenzione anche al nome di Gilardino. Scrive il giornalista: "Alberto Gilardino resta in corsa per la panchina della Juve Under 23. Dopo aver detto no alla Pro Vercelli, l’allenatore aspetta una risposta definitiva, ha ancora chance ma deve guardarsi da Lamberto Zauli l’altro candidato per subentrare a Fabio Pecchia".