Anche la, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, ha effettuato un sondaggio per Sergio, terzino classe 1996 in forza al: il suo agente, come spiega il quotidiano, è Kia, lo stesso di, che potrebbe portare a termine due operazioni distinte per il club bianconero, una in entrata e una in uscita. Sullo spagnolo è forte anche l'interesse della, dove però serve l'ok di Claudio Lotito. Intanto la Vecchia Signora ha chiestoin prestito all', ricevendo tuttavia un secco "no".