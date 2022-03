L'obiettivo è portarne a casa uno di livello. Un centrocampista, s'intende. In casa Juve, gli indizi filtrano, e il ds Cherubini vorrebbe regalare ad Allegri due rinforzi in mediana. Idee? Chiare. E ce ne sono un po', a partire dalla vecchia fiamma Paredes.



IL SONDAGGIO - Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve è già passata all'attacco sul fronte Paredes: è stato effettuato infatti un sondaggio con il giocatore e il Psg. La sensazione però è che la prima scelta resti Jorginho, anche per una questione di leadership. Dipenderà tutto da ciò che accadrà con il Chelsea, al momento congelato dalle sanzioni comminate dal Governo inglese al patron Abramovich. Un altro nome può essere Renato Sanchez, magari da affiancare a un grande colpo. Due nomi a caso: Paul Pogba e Milinkovic Savic.