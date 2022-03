Il nome nuovo per la fascia della Juventus? E' quello di Olivera, 24 anni e attualmente al Getafe. Con lui - 21 presenze, un gol e 2 assist con gli spagnoli - i bianconeri "si garantirebbero un terzino sinistro in rampa di lancio e abbastanza completo". Come racconta Tuttosport, Olivera può essere impiegato sia in una difesa a quattro sia come quinto di centrocampo nel 3-5-2. Qualche sondaggio la Juventus lo ha già effettuato, ma la concorrenza del Napoli resta forte.