Come racconta Tuttosport, i dirigenti della Juventus si sono mossi e hanno effettuato più sondaggi per Mathias Olivera , rivelazione del Getafe nel mirino anche del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club di Aurelio De Laurentiis si è mosso con decisione per l’uruguaiano già durante la sessione invernale delle trattative. L’affare non è ancora chiuso e, stando a quanto filtra dalla Spagna, si preannuncia un bel derby in estate tra Napoli e Juventus.