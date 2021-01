La Juve si è informata sul Papu Gomez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera ha fatto un sondaggio con l'agente del calciatore: si cerca un modo per soddisfare le richieste dell'Atalanta, che non si sono abbassate nonostante la rottura definitiva tra il giocatore e Gasperini. Lo stesso Gomez ha ricucito con il presidente Percassi, con il quale ora si sta progettando la cessione e l'addio a Bergamo. E i bianconeri, per Sky, hanno una pista più concreta rispetto ai diretti competitor.



IDEA BERNARDESCHI - Nell'affare potrebbe entrare Federico Bernardeschi. Un'opzione non esattamente semplice da percorrere, e per due motivi: il primo riguarda l'ingaggio dell'esterno, oltre i tre milioni, fuori da ogni parametro della Dea; al momento, inoltre, Bernardeschi continua a rifiutare tutte le opzioni di squadre non esattamente di vertice. Pertanto, andrebbe convinto a sposare il progetto atalantino...