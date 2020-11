Tra gli obiettivi della nuova Juve c'è quello di rinforzare la difesa: Chiellini e Bonucci sono i perni di un reparto che è stato il migliore d'Italia per molti anni ma non solo eterni, dietro di loro ci sono de Ligt e Demiral considerati già dei titolari del futuro. E poi? Nulla. Considerando che Rugani è andato in Francia al Rennes al centro non c'è più nessuno. Ecco perché Fabio Paratici si sta già muovendo in vista della prossima stagione, nel mirino della Juve c'è il brasiliano del Siviglia Diego Carlos.



SONDAGGIO - Classe '93, gran fisico e forte nel gioco aereo. Sui calci piazzati è sempre un pericolo per gli avversari. Più simile a Bonucci che a Chiellini, è il tipo di difensore che piace a Pirlo, bravo a impostare e costruire l'azione dal basso proprio come vuole l'allenatore bianconero. In passato è stato seguito da Lazio e Fiorentina, ora è nel mirino della Juve ma piace anche al Psg. Secondo Tuttosport Paratici ha già avviato i primi contatti facendo un sondaggio. La risposta? 40 milioni di euro. Questa è la valutazione che fa il Siviglia di Diego Carlos.



INTUIZIONE MONCHI - Il club spagnolo è da sempre bottega cara, specialmente da quando il ds Monchi è tornato al suo posto dopo l'esperienza in Italia con la Roma. Diego Carlos è l'ennesima intuizione del dirigente spagnolo, che nel 2019 l'ha pescato dal Nantes per 15 milioni di euro e ora vale più del doppio. Il prezzo si è impennato soprattutto dopo la vittoria dell'Europa League, nella quale è stato un protagonista in tutto il cammino compresa la finale contro l'Inter con tanto di rovesciata con la quale ha propiziato l'autogol di Lukaku. E' lì che la Juve si è convinta del talento di questo ragazzo, per il quale Paratici si è già mosso con anticipo.