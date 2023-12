Uno dei colpi del Napoli nell'estate 2022 passati maggiormente sotto traccia, almeno nel momento dell'acquisto, è stato quello di, preso dal Fulham in prestito per 500mila euro e riscattato poi a 15,5 milioni. Un affare visto ciò che ha dato al Napoli nell'anno dello scudetto. In dirigenza c'eraIl mediano-mezzala-leader è uno dei colpi di cui va maggiormente fiero e secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, ha già fatto un sondaggio e ha chiesto attraverso il macrocosmo che agisce sul mercato la disponibilità di avvicinarsi al proprio centrocampista di riferimento.Risposta chiara da parte del- e l’ha detto a chi di dovere - né intende eventualmente rinforzare una diretta concorrente per la Champions League. In più comunque, comunque Giuntoli sa bene, il camerunense h. Una cifra che in ogni caso in questo momento è troppo alta per le casse della Juve. E allora in casa bianconera si continua a pensare ad altre piste. Nella lista di Giuntoli in prima fila rimane anche Koopmeiners, altro pallino del dirigente che però ha costi elevati. Restando a Bergamo, un altro giocatore che piace è Ederson. Senza dimenticare Samardzic e i profili dall'estero come Manu Koné del Borussia Mönchengladbach; Phillips del Manchester City e Sudakov dello Shakhtar. Alla lista, scrive il quotidiano, va aggiunto un nuovo nome, ovvero Wieffer, 24enne del Feyenoord.