Rimane da monitorare in queste settimane di mercato la posizione di Filip, che non sta vivendo un momento particolarmente felice allae rischia di farsi scavalcare nelle gerarchie da Samuel Iling-Junior. Di lui si è parlato nei giorni scorsi per un interessamento dall'Arabia Saudita, con l'che ha fatto un sondaggio ma solo per un possibile prestito di sei mesi: una soluzione, questa, che non convince affatto l'esterno serbo nè tantomeno il club bianconero, contrario all'idea. Chiaramente, come già detto, un'eventuale offerta di un certo peso sarebbe presa in considerazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.