Niente da fare, anche in questa sessione di mercato cedere Alex Sandro sembra un'impresa impossibile per la Juve. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nei giorni scorsi erano arrivati dei sondaggi dall'estero per il terzino brasiliano, che però ha fatto capire di non voler ancora cambiare aria preferendo arrivare alla scadenza di contratto, per poi trasferirsi tra un anno. Difficile, dunque, che Federico Cherubini possa fare qualcosa per scrivere un finale diverso, nonostante il giocatore sia ormai ai limiti del progetto.