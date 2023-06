Laci prova. Stando a La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a fare un serio tentativo per Cesare, classe 2003 exfresco vincitore del premio di miglior giocatore del Mondiale Under 20 con l'Italia in cui si è laureato capocannoniere con 7 gol. Il gioiellino italiano è in forza al, che lo ha prelevato proprio dai nerazzurri: secondo la rosea, il club inglese non disdegnerebbe l'ipotesi di mandarlo a giocare in prestito in una squadra di massima serie, dopo l'esperienza al Reading in Championship, con la Juve che in questo senso potrebbe diventare un'alleata. Anche se i bianconeri vorrebbero andare oltre questa formula provando a inserire almeno un diritto di riscatto, per non togliersi la possibilità di investirci per il futuro.- Forse, però, c'è anche un'altra strada per raggiungere l'obiettivo, ovvero quella che prevede l'inserimento di Casadei nell'eventuale trattativa per Dusan, che il Chelsea ha messo nel mirino ma per il quale non vuole spendere oltre 60 milioni di euro. In questo senso, rispetto a uno degli altri candidati - Christian, Rubeno Trevoh- la Juve preferirebbe avere l'azzurrino, mezzala con il vizio del gol che è considerato uno dei talenti italiani più cristallini. Ai primi, decisi sondaggi con i Blues, quindi, ne dovrebbero seguire altri, molto presto.