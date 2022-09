Lataglia e taglierà. Niente aria di rinnovo per Juane Alex, molto difficile quello di Angel, discorso diverso per Adrien. Ma c'è anche uno che è certo o quasi di rinnovare: è Carlo, terzo portiere e punto di riferimento nello spogliatoio, per di più col contratto più basso di tutta la rosa. A riferirlo è Calciomercato.com.