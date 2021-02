Quante big su Erling Haaland! Della vicinanza in passato alla Juventus si è detto e ridetto, del suo futuro ora che è al Borussia Dortmund se ne continua a parlare. Oggi ha parlato di lui il connazionale Ole Gunnar Solskjaer, allenatore norvegese del Manchester United. Ecco cos'ha detto Solskjaer su Haaland nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Real Sociedad: "Quando hai allenato giocatori giovani da tecnico (al Molde, ndr), li segui anche successivamente e ovviamente io sono rimasto in contatto con lui. È bello vedere come sta crescendo e il campione che sta diventando e so che continuerà a lavorare per migliorare. È un giocatore del Borussia e gli faccio solo i migliori auguri. Sarebbe irrispettoso aggiungere altro, dico solo che lo conosco e che ci parlo."