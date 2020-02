Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato così in conferenza stampa, puntualizzando la posizione di Paul Pogba dopo le dichiarazioni di Mino Raiola: ​"Il cartellino di Pogba è di proprietà del Manchester United, non del suo procuratore. Non ho mai parlato con lui e non ho detto a Pogba cosa avrebbe dovuto dire il suo agente. Sono sicuro che Paul non veda l'ora di tornare a giocare con noi dopo l'infortunio, vuole aiutare la squadra. Sa che deve lavorare duramente per tornare in forma. Il suo rientro in campo si sta avvicinando, speriamo di riaverlo presto a disposizione".