Ieri sera Paul Pogba si è caricato la squadra sulle spalle e con un gol da fuori area - marchio di fabbrica del francese - ha regalato al Manchester United la vittoria e la vetta della Premier League. in conferenza stampa, ​Solskjaer ha parlato del calciatore e ha allontanato le voci di mercato: "Ho sempre detto che per noi Pogba è un calciatore importante: oggi ha fatto una grande partita e ha segnato il gol che è valso la vittoria. Ora ci sentiamo pronti per andare ad affrontare il Liverpool campione in carica".