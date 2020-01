Un'annata da incubo. Paul Pogba vive una stagione più che negativa, tra infortuni e critiche che ne hanno devastato il morale. A rispondere in merito ci ha pensato Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United: “Paul ha avuto una stagione terribile con diversi infortuni. Ha un disperato bisogno di giocare a calcio. Se c’è una cosa che so di Paul, è che adora giocare a calcio e allenarsi, e questo è sempre stato nella sua mente. Chiunque sia infortunato, non vede l’ora di tornare in campo e sentirsi libero dal dolore. Pogba ha giocato spesso con dolore, quindi sono sicuro che quando non ne avrà più gli piacerà ancora di più giocare. Come lo vedo? Sinceramente vedo un ragazzo stufo di essere fuori e che sente un disperato bisogno di giocare a calcio. Paul è sempre stato un grande professionista, quindi non ho dubbi sul fatto che quando tornerà si divertirà molto”.