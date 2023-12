C'è solo una squadra nei migliori cinque campionati europei che riesce a tenere il ritmo della, anzi a fare persino meglio. Si tratta deldi Xabi Alonso, imbattuta in Bundesliga da ben 16 partite, tre in più rispetto ai bianconeri che ieri sera hanno allungato ulteriormente la loro striscia positiva di 10 successi e 3 pareggi in Serie A battendo la Roma nel big match dell'Allianz Stadium. Un'ottima notizia per chiudere il 2023 e iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno, che si spera possa essere prolifico anche in termini di trofei.