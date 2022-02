"Torino è bianconera". Sì, viene da pensarlo alla luce dei numeri che parlano di una sola vittoria granata negli ultimi 31 derby della Mole in Serie A, con il totale che si completa con 7 pareggi e 23 sconfitte. L'ultimo successo del Torino contro la Juve risale all'aprile 2015, e vide le firme di Matteo Darmian e dell'ex Fabio Quagliarella. Il prossimo appuntamento con la stracittadina è per venerdì 18 febbraio all'Allianz Stadium: come finirà questa volta?