Ieri sera ha messo il sigillo finale sul match contro il Lecce, in cui già aveva svolto un gran lavoro in fase difensiva soprattutto contro un Nikola Krstovic non semplice da domare. Altra grande prova in Puglia per Gleison, che dal 2019/20 (stagione del suo primo gol nella competizione) ad oggi ha segnato 17 reti in Serie A: solo Sergio(18) ha fatto meglio in questo senso del brasiliano dellatra i centrali dei maggiori cinque tornei europei nel periodo. Un dato che si commenta da solo e che spiega bene l'importanza dell'ex Torino per la squadra bianconera.