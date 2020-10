Come racconta il Corriere della Sera, la Juve sarà pure un cantiere a cielo aperto, ma Andrea Agnelli può festeggiare l'abbassamento della media età in campo. Ieri, infatti, Pirlo ha lanciato dal primo minuto tanti ragazzi: "La Juventus va in svantaggio presto per un rigore, pareggia quasi subito con un contropiede corale, ben finalizzato da Morata e poi si ritrova in 10 per l’espulsione di Chiesa e si vede annullare il 2-1 per un fuorigioco millimetrico dello stesso spagnolo: tre episodi — suffragati dalla Var — che però alimentano la sindrome da accerchiamento evocata giovedì dal presidente Agnelli. Quella che resta è però l’impressione di una Juventus ancora in piena costruzione, che ha bisogno di tempo per mettere in pratica un’idea di calcio molto offensivo. A giudicare dalla falsa partenza sia nel primo che nel secondo tempo, le distanze e i meccanismi sono ancora piuttosto imprecisi. Senza dimenticare che le assenze di Ronaldo e Dybala sono pesanti", si legge sul quotidiano.