La zampata per la Champions non poteva arrivare se non proprio da lui, da Cristiano Ronaldo. La sua doppietta contro l’Udinese consente ai bianconeri di restare saldamente sul treno europeo, al pari di Atalanta e Milan. Il portoghese rompe un digiuno che durava da tre partite, raggiungendo quota 99 con la maglia della Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, solo Lewandowski ha segnato di più nei top 5 campionati europei (36) e solo Haaland ha realizzato più doppiette e più gol di testa (in entrambi i casi, 9 contro 8).