"È un orgoglio allenare la Juve per otto anni e raggiungere questo traguardo, lo scopro da voi. Sono molto contento, stare dietro a una leggenda del calcio italiano come Trapattoni può essere solo motivo d'orgoglio", aveva detto Massimiliano Allegri dopo aver centrato la 250esima vittoria sulla panchina bianconera. Davanti a lui appunto, solo Trapattoni, a quota 319. Un traguardo che non sarà semplice da raggiungere per Max.