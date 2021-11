Solo sei bianconeri hanno superato i mille minuti stagionali. Come racconta La Gazzetta dello Sport, questo è frutto dei tanti cambi effettuati da Allegri nel corso della stagione, proprio come Pirlo. Dopo, il più presente con 1254’, ci sono(1170),(1159),(1122),(1119) e(1018). Tutti gli altri sono compresi in un range che varia dai 900’ (Morata, il più impiegato degli attaccanti nonostante sia stato anche out per uno stiramento) ai 41’ appena di Kaio Jorge: il brasiliano è l'unico a non aver giocato una partita intera.