Come racconta Tuttosport, nonostante le due partite fila senza segnare contro Sassuolo e Venezia (la prima peraltro giocata solo per 36 minuti più recupero) i primi tre mesi e mezzo juventini di Vlahovic non siano stati poi male lo si comprende, oltre che dai numeri citati a fianco, anche da un confronto con il passato. Per la precisione con i grandi attaccanti approdati in bianconero dal 2011, stagione del primo dei nove Scudetti consecutivi. Solo Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, nelle prime 12 partite di Serie A giocate con la maglia della Juventus, hanno segnato più delle 6 reti realizzate dal ventiduenne serbo: 7 ciascuno.