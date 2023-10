Juventus-Verona, ci siamo quasi. Alle 20.45 il calcio d'inizio, ecco alcuni dati dal sito ufficiale della Juventus:"La Juventus ha conquistato 20 punti in questo campionato, grazie a sei vittorie e due pareggi in nove partite; a questo punto del campionato i bianconeri non partivano così bene dalla stagione dell’ultimo Scudetto, nel 2019/20, quando avevano 23 punti dopo nove giornate, 26 alla 10ª.La Juventus non subisce gol da quattro partite, esattamente da 360 minuti: soltanto il Nizza vanta una serie aperta più lunga senza incassare reti (363’) nei cinque maggiori campionati europei in corso; inoltre, i bianconeri potrebbero tenere la porta inviolata per più match consecutivi per la prima volta dal periodo ottobre 2022-gennaio 2023 (otto in quel caso).La Juventus ha vinto le ultime due partite di questa Serie A e in questo campionato non è mai arrivata a tre successi di fila; infatti, l’ultima volta in cui i bianconeri hanno ottenuto nove punti in tre sfide è stata nella prima metà di maggio, contro Lecce, Atalanta e Cremonese.La Juventus non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, tanti clean sheet quanti quelli messi assieme dai bianconeri nelle precedenti nove gare interne di Serie A; inoltre, dalla prima sfida andata in scena all’Allianz Stadium (2011/12), i piemontesi hanno tenuto la porta inviolata 119 volte (in 232 match, il 51%): soltanto l’Atlético Madrid ha fatto meglio in casa (125/232) nei cinque maggiori campionati europei nel periodo".