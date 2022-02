Esordio con il botto, ieri sera, per Dusan Vlahovic. All'attaccante serbo sono bastati 13 minuti per mettere per la primo volta la palla in rete con la maglia bianconera. Meglio di lui, alla prima con la Vecchia Signora in Serie A, solo Gonzalo Higuain. Alla sua prima, l'argentino ci mise solo 9 minuti a far festeggiare i tifosi della Juventus con un gol.