Nonostante le enormi difficoltà emerse in questa prima parte di stagione, in casa Juve bisogna tenere in considerazione anche dei buoni numeri che fino a questo momento stanno andando in forte controtendenza con i risultati maturati. Se consideriamo i principali 10 campionati europei infatti, solo il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette). l’Inter ha incassato 17 gol finora.